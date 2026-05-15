Garlasco Sempio e il rischio ‘mostrificazione’ | gesti bigliettini e soliloqui le stranezze non sono colpe
A Garlasco, l’attenzione si concentra su alcuni dettagli emersi durante il processo. Tra gesti, bigliettini e soliloqui, sono state evidenziate alcune stranezze che, però, non sono state considerate come prove di colpevolezza. Alberto Stasi è stato condannato definitivamente in un procedimento giudiziario. La sentenza, ormai definitiva, chiude così un capitolo legato alla vicenda giudiziaria. Gli aspetti discussi in aula non hanno modificato l’esito del processo, confermando la sentenza di condanna.
Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva. Questo è un dato giudiziario, sigillato da una sentenza passata in giudicato. Proprio per questo, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco imporrebbe un esercizio molto più serio della curiosità morbosa: non costruire un altro mostro prima ancora di aver dimostrato che il precedente impianto accusatorio sia davvero da smontare. Negli ultimi mesi Andrea Sempio è stato trasformato in una sagoma pronta all’uso. Il Racis, analizzando il linguaggio non verbale di Sempio nelle interviste televisive, fotografa certamente un uomo sotto pressione. Quindi trasformare quella pressione in sospetto è una scorciatoia pericolosa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e gli indizi che lo accusano - Storie italiane 01/12/2027
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