Garlasco Sempio e il rischio ‘mostrificazione’ | gesti bigliettini e soliloqui le stranezze non sono colpe

A Garlasco, l’attenzione si concentra su alcuni dettagli emersi durante il processo. Tra gesti, bigliettini e soliloqui, sono state evidenziate alcune stranezze che, però, non sono state considerate come prove di colpevolezza. Alberto Stasi è stato condannato definitivamente in un procedimento giudiziario. La sentenza, ormai definitiva, chiude così un capitolo legato alla vicenda giudiziaria. Gli aspetti discussi in aula non hanno modificato l’esito del processo, confermando la sentenza di condanna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui