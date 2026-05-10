Garlasco le prove contro Sempio | bigliettini disegni e tracce I pm | Mentì per vent’anni
La procura di Pavia ha approfondito un nuovo fascicolo di circa cento pagine relativo al caso di Garlasco. Durante un interrogatorio, durato circa tre ore, è stato ascoltato Andrea Sempio, che si trovava sotto indagine. Le prove in possesso degli inquirenti includono bigliettini, disegni e altre tracce che, secondo i pubblici ministeri, dimostrano come Sempio abbia mentito per oltre vent’anni.
La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco si concentra ora su un fascicolo di cento pagine, letto in tre ore ad Andrea Sempio durante l’interrogatorio davanti alla procura di Pavia. L’indagato è rimasto in silenzio mentre il procuratore aggiunto Stefano Civardi gli contestava una lunga serie di elementi: bigliettini, appunti, disegni, intercettazioni, tracce biologiche, compatibilità con le impronte e presunte anomalie nella prima fase investigativa. Secondo i pm, Sempio avrebbe «mentito agli inquirenti fin dal 2007» e l’intercettazione del 14 aprile 2025 rafforzerebbe ogni indizio, collegandolo agli altri in un’unica ricostruzione accusatoria.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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