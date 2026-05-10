Garlasco le prove contro Sempio | bigliettini disegni e tracce I pm | Mentì per vent’anni

La procura di Pavia ha approfondito un nuovo fascicolo di circa cento pagine relativo al caso di Garlasco. Durante un interrogatorio, durato circa tre ore, è stato ascoltato Andrea Sempio, che si trovava sotto indagine. Le prove in possesso degli inquirenti includono bigliettini, disegni e altre tracce che, secondo i pubblici ministeri, dimostrano come Sempio abbia mentito per oltre vent’anni.

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