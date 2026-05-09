L'avvocato di Andrea Sempio ha preso parola in tribunale per contestare le dichiarazioni di Sempio rilasciate durante un colloquio in auto. Secondo la difesa, quelle conversazioni non costituiscono una confessione e non devono essere considerate come elementi di prova contro il loro assistito. La discussione si è concentrata sul valore di queste dichiarazioni, con l'avvocato che ha cercato di smontare l'interpretazione fornita dalla parte avversa.

L’avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, ha spiegato utilizzando la versione integrale delle intercettazioni ambientali del suo assistito, perché secondo la difesa non si tratterebbe di una “confessione“. Sempio sarebbe stato consapevole di essere intercettato in quella circostanza e avrebbe commentato un podcast che parlava del caso di Garlasco, rispondendo alle teorie con la versione riportata da Stasi durante i processi. La difesa di Sempio contro le intercettazioni "distorte" Sempio sapeva i essere interrogato Il "discorso diretto" e la versione di Stasi La difesa di Sempio contro le intercettazioni “distorte” Durante gli ultimi...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, la difesa di Sempio "smonta" i soliloqui in auto: perché non sono una "confessione" per Cataliotti

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Garlasco, la difesa di Sempio: "In auto commentava un podcast, quelle frasi non sono una confessione"I legali di Andrea Sempio , gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia...

Garlasco, Liborio Cataliotti e Angela Taccia spiegano perché Andrea Sempio non risponderà: "Dobbiamo capire"Andrea Sempio non risponderà ai magistrati della procura di Pavia in occasione dell’interrogatorio previsto per domani 6 maggio nell’ambito della...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti; Garlasco: la difesa di Andrea Sempio contesta la validità della cosiddetta confessione del nuovo indagato; Garlasco, i carabinieri contestano l'intreccio tra la famiglia Poggi e la difesa di Andrea Sempio; Giallo di Garlasco, la difesa di Poggi: Nessuna confessione nei soliloqui dell'indagato.

Garlasco, la difesa di Sempio smonta i soliloqui in auto: perché non sono una confessione per CataliottiL'avvocato di Andrea Sempio, Loborio Cataliotti, ha difeso il suo assistito contro le accuse scaturite dalle ultime intercettazioni ... virgilio.it

Garlasco, Andrea Sempio intercettato e il dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara PoggiIl dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara Poggi che accusano Andrea Sempio per il delitto di Garlasco ... virgilio.it

Garlasco, Sempio e le accuse: "Io questo fatto atroce non l'ho commesso" x.com