Garlasco Sempio e il giallo sull’archiviazione | spunta un biglietto scritto a mano

Da panorama.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, un nuovo elemento emerge nel caso di Sempio con la scoperta di un biglietto scritto a mano. La vicenda giudiziaria si lega a tre processi contro Alberto Stasi, coinvolto nel delitto di Garlasco: due assoluzioni e una condanna nel 2015. La presenza di questo biglietto si aggiunge alla sequenza di eventi che hanno caratterizzato l’indagine e il procedimento legale, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda ancora aperta.

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Il tre è un numero speciale per il delitto di Garlasco. Tre volte Alberto Stasi è andato a processo: assolto le prime due, condannato la terza nel 2015. E tre volte Andrea Sempio è stato indagato per il delitto di Garlasco: archiviato le prime due, presumibilmente rinviato a giudizio la terza. Ma la prima di quelle tre volte, fra il 2016 e il 2017, contempla un curioso – chiamiamolo così – appunto, riesumato lo scorso ottobre a seguito della nuova inchiesta garlaschese, all’interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia. Dieci righe manoscritte contenenti un errore grossolano, ma soprattutto con le correzioni a una bozza della richiesta di archiviazione per l’allora 28enne “recepita” infine dagli allora inquirenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

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