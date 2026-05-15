Garlasco Sempio e il giallo sull’archiviazione | spunta un biglietto scritto a mano

A Garlasco, un nuovo elemento emerge nel caso di Sempio con la scoperta di un biglietto scritto a mano. La vicenda giudiziaria si lega a tre processi contro Alberto Stasi, coinvolto nel delitto di Garlasco: due assoluzioni e una condanna nel 2015. La presenza di questo biglietto si aggiunge alla sequenza di eventi che hanno caratterizzato l’indagine e il procedimento legale, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda ancora aperta.

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