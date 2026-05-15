Garlasco Redaelli consulente dei Poggi contesta i pm | scricchiola l' ipotesi di Chiara spinta sulle scale
A Garlasco, nel procedimento legale relativo alla morte di Chiara, Dario Radaelli, consulente dei Poggi, ha messo in discussione le conclusioni dei pubblici ministeri riguardo alla dinamica dell’incidente. In particolare, Radaelli ha affermato che l’ipotesi secondo cui Chiara sarebbe stata spinta sulle scale non si regge, evidenziando delle incongruenze nella ricostruzione fornita dagli inquirenti. La disputa riguarda alcuni dettagli sulla scena del crimine e le modalità del presunto incidente. La vicenda continua a essere al centro di attenzione legale e mediatica.
Si continua a dibattere sulla dinamica del delitto di Garlasco: il consulente della famiglia Poggi, Dario Radaelli, contesta la ricostruzione della Procura di Pavia e del Ris di Cagliari, secondo cui Chiara Poggi sarebbe stata trascinata e uccisa sulle scale della villetta. Per gli esperti dei familiari il corpo sarebbe stato invece gettato lungo gli scalini, mentre non convincono anche altri elementi della Bpa. La dinamica del delitto di Garlasco Cosa sostiene Radaelli, il consulente dei Poggi I dubbi sui colpi mortali La fotografia delle scale La dinamica del delitto di Garlasco A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la nuova inchiesta della Procura di Pavia, che indica Andrea Sempio come unico responsabile dell’assassinio, continua a dividere consulenti, investigatori e legali. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Scopro stasera che Redaelli, oltre a fare il consulente dei Poggi, fa anche il difensore di Garofano. Il gatto e la volpe. Mi chiedo come mai, questi personaggi nebulosi, stiamo sempre dalla stessa parte. #ore14sera #garlasco x.com
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