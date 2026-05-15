Garlasco Redaelli consulente dei Poggi contesta i pm | scricchiola l' ipotesi di Chiara spinta sulle scale

A Garlasco, nel procedimento legale relativo alla morte di Chiara, Dario Radaelli, consulente dei Poggi, ha messo in discussione le conclusioni dei pubblici ministeri riguardo alla dinamica dell’incidente. In particolare, Radaelli ha affermato che l’ipotesi secondo cui Chiara sarebbe stata spinta sulle scale non si regge, evidenziando delle incongruenze nella ricostruzione fornita dagli inquirenti. La disputa riguarda alcuni dettagli sulla scena del crimine e le modalità del presunto incidente. La vicenda continua a essere al centro di attenzione legale e mediatica.

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