Chiara fu gettata non spinta | perché il consulente dei Poggi contesta la Bpa della Procura

Garlasco, in provincia di Pavia, è al centro di un dibattito legale riguardante una vicenda giudiziaria complessa. Nei giorni recenti, i consulenti delle parti coinvolte stanno esaminando attentamente le risultanze dell’indagine e delle perizie tecniche, con particolare attenzione a una frase contestata dalla difesa. La Procura aveva indicato una versione dei fatti, ma il consulente dei Poggi ha contestato questa versione, evidenziando alcune discrepanze. La discussione si concentra ora sulle modalità del presunto gesto e sulle interpretazioni dei testimoni.

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