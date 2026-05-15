Chiara fu gettata non spinta | perché il consulente dei Poggi contesta la Bpa della Procura
Garlasco, in provincia di Pavia, è al centro di un dibattito legale riguardante una vicenda giudiziaria complessa. Nei giorni recenti, i consulenti delle parti coinvolte stanno esaminando attentamente le risultanze dell’indagine e delle perizie tecniche, con particolare attenzione a una frase contestata dalla difesa. La Procura aveva indicato una versione dei fatti, ma il consulente dei Poggi ha contestato questa versione, evidenziando alcune discrepanze. La discussione si concentra ora sulle modalità del presunto gesto e sulle interpretazioni dei testimoni.
Garlasco (Pavia) – Sono giorni frenetici, per i consulenti delle parti coinvolte nella nuova indagine (ora chiusa) sul delitto di Garlasco, che sono al lavoro sulle carte depositate in seguito alla chiusura dell'indagine che indica Andrea Sempio come il responsabile e scagiona l'allora fidanzato della ragazza, Alberto Stasi. Andrea Sempio, il tentennamento sull’alibi alla domanda di una cronista: dettaglio “importante” Tra questi ci sono anche gli esperti della famiglia della vittima, Chiara Poggi, che contestano la ricostruzione secondo cui il corpo di Chiara Poggi sia stato spinto fino al quarto gradino, punto in cui il suo assassino avrebbe sferrato i 4 o 5 colpi mortali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Garlasco, la consulenza del perito cambia ora e modalità della morte di Chiara Poggi.
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