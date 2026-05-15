Delitto di Garlasco i periti dei Poggi sulla nuova dinamica dell' omicidio | Chiara spinta dalle scale? No fu gettata

I periti incaricati di analizzare la scena del delitto di Garlasco hanno presentato una nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo le loro analisi, la vittima non sarebbe stata spinta dalle scale, come ipotizzato in precedenza, ma sarebbe stata fatta scivolare e successivamente colpita. I rilievi sono stati condotti dal Ris di Cagliari, che ha esaminato attentamente i dettagli dell’evento, cercando di chiarire i movimenti e le forze in azione durante il delitto.

Sul delitto di Garlasco, in particolare sulla dinamica della morte di Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007, si consuma un altro scontro tra la procura di Pavia e la famiglia della vittima. Secondo i periti della famiglia Poggi, infatti, l'ipotesi formulata dagli inquirenti e inserita in una completa riscrittura del modus operandi dell'assassino sarebbe gravemente viziata da un semplice fatto: le foto, anzi la singola foto su cui si sono basate le analisi dell'ambiente scale risale ad almeno 24 ore dopo l'assassinio. Un lunghissimo giorno durante cui - ed è acclarato - la scena del crimine è stata contaminata a destra e a manca dagli investigatori dell'epoca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Garlasco, il giallo della nuova impronta. Svolta sull'omicidio di Chiara Poggi - Storie italiane 2

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