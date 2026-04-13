Garlasco un testimone del 2009 | Vidi un uomo in bici fuori da casa di Chiara Poggi il giorno dell' omicidio erano le 7

Un testimone che nel 2009 aveva raccontato di aver visto un uomo in bicicletta vicino alla casa di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio, alle sette del mattino, ha fornito ulteriori dettagli sulla sua giornata. Ricordava di essersi svegliato alle 7 e di aver notato la presenza di una persona a bordo di una bici nei pressi dell’abitazione. Solo in serata aveva appreso del decesso. Recentemente sono emerse nuove piste in merito al caso.

L’uomo intervistato all’epoca ricostruì con precisione la sua giornata. Disse di essersi svegliato alle 7 e di aver visto un uomo in bicicletta vicino alla casa della vittima; soltanto in serata avrebbe scoperto del delitto Nuove piste nel delitto di Garlasco. È riemerso un testimone rimasto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, un testimone del 2009: "Vidi un uomo in bici fuori da casa di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio, erano le 7” “Era lì la mattina dell’omicidio”. Garlasco, testimonianza sulla bici accanto a casa PoggiIl caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, a distanza di anni da quel tragico 13 agosto 2007 in cui Chiara Poggi... “L’ho visto la mattina del delitto”. Garlasco, a Mattino 5 il testimone svela chi c’era fuori casa PoggiUn dettaglio rimasto per anni ai margini torna oggi a far discutere e riaccende i riflettori su uno dei casi più controversi della cronaca italiana.