Un nuovo procedimento di archiviazione risalente al 2013 è stato scoperto nel corso delle indagini sul caso di Garlasco, rimasto sconosciuto fino a oggi. Le piste alternative, tra cui quelle che coinvolgevano una persona di nome Sempio, sono state tutte respinte dalle procure nel 2017 e nel 2020. Questo aggiunge un ulteriore elemento di chiusura a una vicenda giudiziaria lunga e complessa, rimasta in parte nel mistero per oltre tredici anni.

C’è un altro capitolo rimasto nell’ombra per oltre tredici anni nella complessa vicenda giudiziaria sul delitto di Garlasco. Un’inchiesta parallela, aperta nel 2013 dalla Procura di Pavia contro ignoti e nata da una “denuncia-querela” presentata dalla difesa di Alberto Stasi, quando l’ex fidanzato di Chiara Poggi non era ancora stato condannato in via definitiva. L’esistenza del fascicolo emerge oggi dagli atti della nuova indagine su Andrea Sempio, all’interno di una memoria depositata dal procuratore aggiunto Stefano Civardi insieme alle pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza. Secondo quanto riportato negli atti, nel corso dello “sviluppo processuale” del caso Garlasco, “presso questo stesso Ufficio sorgeva secondo procedimento”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, spunta un’altra archiviazione sconosciuta contro ignoti del 2013. Le piste alternative (compreso Sempio) bocciate nel 2017 e nel 2020

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