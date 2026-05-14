Caso Garlasco spunta un foglio con appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio

Durante le indagini sul caso Garlasco, è stato trovato un foglio con una decina di righe scritte a penna. Il documento, risalente a ottobre, è stato individuato tra i materiali esaminati nelle fasi preliminari. La richiesta di archiviazione riguarda un individuo identificato come Sempio. Il foglio contiene appunti di cui si ignora l'autore e il contenuto specifico, e sono stati inseriti tra i documenti analizzati nel procedimento legale. La scoperta ha portato a ulteriori verifiche da parte degli inquirenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui