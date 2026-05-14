Caso Garlasco spunta un foglio con appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio
Durante le indagini sul caso Garlasco, è stato trovato un foglio con una decina di righe scritte a penna. Il documento, risalente a ottobre, è stato individuato tra i materiali esaminati nelle fasi preliminari. La richiesta di archiviazione riguarda un individuo identificato come Sempio. Il foglio contiene appunti di cui si ignora l'autore e il contenuto specifico, e sono stati inseriti tra i documenti analizzati nel procedimento legale. La scoperta ha portato a ulteriori verifiche da parte degli inquirenti.
Una decina di righe scritte a penna in un foglio. È l'appunto trovato a ottobre, nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni a una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi "recepiti" nell'istanza definitiva degli allora pm. Per rintracciare l'autore delle annotazioni gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Delitto di Garlasco, il mistero degli appunti scritti a mano nella richiesta di archiviazione su Sempio: chi è l’autore?Garlasco (Pavia), 14 maggio 2026 – Una decina di righe scritte a penna in un foglio.
Temi più discussi: Caso Garlasco, spunta nuova impronta di Stasi dopo anni. Andrea Sempio Sapeva l'ora del delitto; Garlasco, spunta una archiviazione sconosciuta del 2013 contro ignoti; Garlasco, spunta una nuova intercettazione che secondo la procura incastrerebbe Sempio; Garlasco, spunta un altro biglietto che Sempio aveva buttato. I pm: Appunti sul delitto.
#Garlasco ?? Spunta un’altra indagine rimasta nell’ombra per 13 anni. ?? Secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta su #AndreaSempio, la Procura di Pavia aveva aperto già nel 2013 un fascicolo contro ignoti sul caso dell’omicidio di #ChiaraPoggi. ? - Facebook facebook
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