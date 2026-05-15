A Garlasco, il caso legato all’archiviazione dell’istanza per evitare il processo a un commesso nel 2017 continua a suscitare dubbi. La scoperta dell’atto presso il comando dei Carabinieri ha sollevato nuove domande sulla gestione delle procedure giudiziarie di quegli anni. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita finora, mantenendo il caso tra i temi irrisolti della cronaca locale. La vicenda resta avvolta da un alone di mistero, senza chiarimenti ufficiali su quanto accaduto.

Il comandante di quell’ufficio era il maggiore Maurizio Pappalardo, oggi accusato di numerosi reati e recentemente condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione per corruzione e stalking nei confronti dell’ex fidanzata. Ma nessuno lo ha ancora coinvolto ufficialmente nelle indagini sulla discussa archiviazione di Sempio su cui resta aperta un’inchiesta per corruzione. Gli inquirenti della Procura di Brescia, a tal proposito, hanno sentito Pappalardo come persona informata dei fatti, anche perché nel cellulare dell’ufficiale in congedo gli investigatori hanno rinvenuto tre foto che immortalavano altrettanti documenti del fascicolo su Sempio. Ma... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Garlasco, l’archiviazione di Sempio è un mistero. Ecco tutto quello che non torna

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