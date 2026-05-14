Delitto di Garlasco il mistero degli appunti scritti a mano nella richiesta di archiviazione su Sempio | chi è l’autore?

A Garlasco, nel procedimento legato a un noto delitto, si indaga su un appunto scritto a mano su un foglio. Si tratta di una decina di righe, inserite nella richiesta di archiviazione riguardante un sospettato. Le scritte non sono state ancora attribuite con certezza all’autore, e il loro contenuto resta oggetto di analisi. La presenza di questi appunti ha suscitato interesse tra le autorità, che stanno cercando di chiarire il loro significato.

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Garlasco (Pavia), 14 maggio 2026 – Una decina di righe scritte a penna in un foglio. È l'appunto trovato a ottobre, nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni a una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi "recepiti" nell'istanza definitiva degli allora pm. La combo mostra Andrea Sempio e Chiara Poggi Per rintracciare l'autore delle annotazioni gli...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, il mistero degli appunti scritti a mano nella richiesta di archiviazione su Sempio: chi è l’autore? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Delitto di Garlasco, sentita a Brescia la pm Pezzino: che archiviò Sempio Sullo stesso argomento Garlasco, il foglio buttato lontano da casa e quelle parole sospette: il mistero degli appunti di SempioIl caso di Garlasco è appena all’inizio di questo nuovo filone d’indagine: la chiusura delle indagini comunicata dalla procura di Pavia, con la messa... Il testo del biglietto buttato nella spazzatura da Andrea Sempio, i Pm: “Appunti sul delitto di Garlasco”Un biglietto scritto da Andrea Sempio, recuperato dai Carabinieri in un sacco della spazzatura gettato dal 38enne lontano da casa, conterrebbe... Temi più discussi: Delitto di Garlasco, per i pm 21 elementi utili a provare la colpevolezza di Andrea Sempio; Garlasco, la difesa di Sempio: Solo una cotta, non un'ossessione; Delitto di Garlasco, il vero peso dell’impronta 33: cosa dicono gli atti su Andrea Sempio; Stasi, la battaglia della revisione per il delitto di Garlasco. La procuratrice: È complicata. Il ministro della Giustizia Nordio sul delitto di Garlasco: Com'è stato possibile condannare Stasi? La legge va cambiata. Assolto in primo e secondo grado, è stato condannato senza nuove prove: un paradosso. #ANSA x.com Delitto di Garlasco, il mistero degli appunti scritti a mano nella richiesta di archiviazione su Sempio: chi è l’autore?Trovati in un fascicolo dei carabinieri di Pavia del 2017 durante le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Gli atti trasmessi alla Procura di Brescia, che indaga sul presunto accordo corruttiv ... ilgiorno.it Garlasco, il bigliettino di Andrea Sempio sull'ex ragazza: Si capiva che aveva paura le facessi qualcosaAndrea Sempio ha avuto una relazione di tre anni con una ragazza che è stata sentita dagli investigatori nell'ambito della nuova inchiesta su Garlasco ... virgilio.it