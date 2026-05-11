garlasco tutto quello che non torna

A Garlasco, le indagini sul delitto di Chiara Poggi continuano a sollevare dubbi. Ogni giorno vengono rivelati dettagli come i rapporti tra l’indagato e le forze dell’ordine, le accuse di corruzione rivolte all’ex pubblico ministero e i tentativi di bloccare le nuove verifiche processuali. Questi elementi alimentano sospetti sulla trasparenza e sulla correttezza dell’intera indagine.

Sul delitto di Chiara Poggi ogni giorno emergono fatti che fanno venire un dubbio: è un’indagine fatta male o c’è del dolo? I contatti fra Sempio e la polizia, le accuse di corruzione all’ex procuratore o il tentativo di fermare l’inchiesta bis. È inquietante. Non ricordo chi lo abbia scritto, ma la condanna di Alberto Stasi per il delitto di Chiara Poggi rappresenterebbe uno dei più gravi casi di errore giudiziario. Per quanto mi riguarda io non la vedo così. E non tanto perché ci sono persone che, prima di essere riconosciute innocenti, sono rimaste in carcere più a lungo del «biondino dagli occhi di ghiaccio» (penso a Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo detenuto per più di trent’anni e poi scagionato da ogni accusa), ma perché il giallo di Garlasco va oltre l’errore giudiziario.🔗 Leggi su Laverita.info

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@Garlasco Il cervello ti inganna e ci sono troppe cose che non tornano

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