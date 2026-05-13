L’avvocato di Marco Poggi ha rilasciato una dichiarazione che ha suscitato molta attenzione, pronunciando un semplice “Marameo...”. Successivamente, ha affermato che “noi sappiamo chi è il colpevole” riguardo al delitto di Garlasco, senza fornire ulteriori dettagli o prove a supporto. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di grande attenzione mediatica sulla vicenda.

Non ci sono parole. Ecco cosa avrebbe detto l’avvocato di Marco Poggi sul delitto di Garlasco: “noi sappiamo chi è il colpevole. Se Alberto Stasi verrà liberato, i genitori di Chiara Poggi dovranno andarsene all’estero. Perché buon dire che l’assassino della figlia farà loro marameo sotto gli occhi”. Il civilista Angelo Pisani e il penalista Sergio Pisani hanno confermato all’Ansa che oltre a un indagato per la registrazione e la pubblicazione del famoso video hot di Stefano De Martino e Caroline Tronelli, ci sono anche molte altre persone identificate dalla Polizia postale, accusate della diffusione di materiale sensibile. Si parla di.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marco Poggi, le parole choc dell'avvocato: "Marameo..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Garlasco, i dubbi dell’avvocato Gallo a Mattino 5: “Cosa rischia Marco Poggi”La nuova accelerazione nell’inchiesta sul delitto di Garlasco riporta sotto i riflettori uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni.

Garlasco, i dubbi dell’avvocato Gallo a Mattino Cinque: “Cosa rischia Marco Poggi”La nuova accelerazione dell’inchiesta sul delitto di Garlasco sta riportando sotto i riflettori uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi...

Temi più discussi: Marco Poggi e i video intimi di Chiara: Se qualcuno li ha visti, li ha rubati; Delitto di Garlasco, Procura: Da Sempio annullamento furioso di Chiara; Assurda ma unica spiegazione plausibile è pensare che Sempio abbia preso la chiavetta di Chiara, così Marco Poggi ai pm sul mistero dei video privati; I video intimi di Chiara Poggi con Alberto Stasi (nella cartella secretata prima del delitto): l'ipotesi che Sempio li abbia visti.

Le parole dell’Avv di #MarcoPoggi, che orrore! #Garlasco x.com

Garlasco, 'Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio' - Ultima ora reddit

Omicidio di Garlasco, Marco Poggi sapeva del video intimo (e anche Stefania Cappa): Forse Sempio lo ha rubatoL'ipotesi, sebbene considerata assurda e surreale, del fratello di Chiara espressa ai pm durante l'audizione ... milanotoday.it

Delitto di Garlasco, Stasi allo scoperto su Sempio e Marco Poggi: cosa ha detto ai pmNuovi dettagli in merito al delitto di Garlasco e la posizione di Alberto Stasi verso Andrea Sempio, Marco Poggi e i video intimi di Chiara. newsmondo.it