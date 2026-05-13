Marco Poggi le parole choc dell' avvocato | Marameo

Da liberoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato di Marco Poggi ha rilasciato una dichiarazione che ha suscitato molta attenzione, pronunciando un semplice “Marameo...”. Successivamente, ha affermato che “noi sappiamo chi è il colpevole” riguardo al delitto di Garlasco, senza fornire ulteriori dettagli o prove a supporto. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di grande attenzione mediatica sulla vicenda.

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Non ci sono parole. Ecco cosa avrebbe detto l’avvocato di Marco Poggi sul delitto di Garlasco: “noi sappiamo chi è il colpevole. Se Alberto Stasi verrà liberato, i genitori di Chiara Poggi dovranno andarsene all’estero. Perché buon dire che l’assassino della figlia farà loro marameo sotto gli occhi”.  Il civilista Angelo Pisani e il penalista Sergio Pisani hanno confermato all’Ansa che oltre a un indagato per la registrazione e la pubblicazione del famoso video hot di Stefano De Martino e Caroline Tronelli, ci sono anche molte altre persone identificate dalla Polizia postale, accusate della diffusione di materiale sensibile. Si parla di.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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