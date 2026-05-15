Garlasco il testimone che ritrovò la bici nera | Pensai subito che fosse legata all' omicidio nessuno mi interrogò - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente indagine sul delitto di Garlasco, un testimone ha raccontato di aver trovato una bicicletta nera che, a suo avviso, poteva essere collegata all’omicidio. L’uomo ha dichiarato di aver subito pensato a questa possibile connessione, ma ha anche riferito di non essere stato sottoposto a interviste o interrogatori da parte delle autorità. Il suo racconto è stato registrato in un video pubblicato di recente. La vicenda giudiziaria si concentra ancora sulla dinamica del delitto e sugli elementi raccolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, secondo cui a uccidere Chiara Poggi sarebbe stato l'amico del fratello della vittima Andrea Sempio, emerge una testimonianza su un elemento chiave: il percorso che l'assassino avrebbe compiuto (in bicicletta) dopo la commissione dell'omicidio A Ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco il testimone che ritrov242 la bici nera pensai subito che fosse legata all omicidio nessuno mi interrog242 video
© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, il testimone che ritrovò la bici nera: "Pensai subito che fosse legata all'omicidio, nessuno mi interrogò" - VIDEO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Garlasco, ecco la ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi

Video Garlasco, ecco la ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi

Sullo stesso argomento

Garlasco, parla il testimone che trovò una bici nera dietro via Pascoli poco dopo l'omicidio di Chiara PoggiDella bici nera rinvenuta a settembre 2007, appena mese dopo il delitto di Garlasco dietro via Pascoli, si è parlato a lungo.

Leggi anche: Garlasco, cosa vide il testimone che nessuno considerò e che riscriverebbe il delitto

garlasco il testimone cheGarlasco, parla il testimone che trovò una bici nera dietro via Pascoli poco dopo l'omicidio di Chiara PoggiParla il testimone che trovò una bici nera dietro via Pascoli dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco: il mistero del verbale mai firmato ... virgilio.it

Garlasco, il testimone che ritrovò la bici nera: Era in buone condizioni ma nessuno hai mai chiesto il verbaleNella nuova indagine che ha riscritto il delitto di Garlasco un elemento chiave riguarda il percorso che l'assassino, Andrea Sempio per la Procura di Pavia, potrebbe aver compiuto in bicicletta dopo l ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web