Garlasco il testimone che ritrovò la bici nera | Pensai subito che fosse legata all' omicidio nessuno mi interrogò - VIDEO

In una recente indagine sul delitto di Garlasco, un testimone ha raccontato di aver trovato una bicicletta nera che, a suo avviso, poteva essere collegata all’omicidio. L’uomo ha dichiarato di aver subito pensato a questa possibile connessione, ma ha anche riferito di non essere stato sottoposto a interviste o interrogatori da parte delle autorità. Il suo racconto è stato registrato in un video pubblicato di recente. La vicenda giudiziaria si concentra ancora sulla dinamica del delitto e sugli elementi raccolti.

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