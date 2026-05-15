Garlasco il testimone che ritrovò la bici nera | Pensai subito che fosse legata all' omicidio nessuno mi interrogò - VIDEO
In una recente indagine sul delitto di Garlasco, un testimone ha raccontato di aver trovato una bicicletta nera che, a suo avviso, poteva essere collegata all’omicidio. L’uomo ha dichiarato di aver subito pensato a questa possibile connessione, ma ha anche riferito di non essere stato sottoposto a interviste o interrogatori da parte delle autorità. Il suo racconto è stato registrato in un video pubblicato di recente. La vicenda giudiziaria si concentra ancora sulla dinamica del delitto e sugli elementi raccolti.
Nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, secondo cui a uccidere Chiara Poggi sarebbe stato l'amico del fratello della vittima Andrea Sempio, emerge una testimonianza su un elemento chiave: il percorso che l'assassino avrebbe compiuto (in bicicletta) dopo la commissione dell'omicidio A Ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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