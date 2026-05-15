Garlasco il legale dei Poggi Tizzoni | Se Stasi fosse innocente i genitori di Chiara pronti a restituire il risarcimento

Il legale dei Poggi Tizzoni ha dichiarato che, nel caso in cui Stasi risultasse innocente, i genitori di Chiara sarebbero disposti a restituire l’intero risarcimento ricevuto. I Poggi hanno precisato di essere pronti a consegnare ogni somma qualora una sentenza futura stabilisse la loro estraneità alle accuse. La discussione si concentra sulla posizione dei Poggi in relazione alla vicenda giudiziaria e sulla disponibilità a rimborsare eventuali somme percepite in modo illecito.

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