Garlasco il legale dei Poggi Tizzoni | Se Stasi fosse innocente i genitori di Chiara pronti a restituire il risarcimento
Il legale dei Poggi Tizzoni ha dichiarato che, nel caso in cui Stasi risultasse innocente, i genitori di Chiara sarebbero disposti a restituire l’intero risarcimento ricevuto. I Poggi hanno precisato di essere pronti a consegnare ogni somma qualora una sentenza futura stabilisse la loro estraneità alle accuse. La discussione si concentra sulla posizione dei Poggi in relazione alla vicenda giudiziaria e sulla disponibilità a rimborsare eventuali somme percepite in modo illecito.
I Poggi, sottolinea, sono pronti a restituire "ogni centesimo" qualora una futura sentenza nei confronti di Andrea Sempio dovesse "modificare il quadro delle responsabilità" La famiglia di Chiara Poggi, tramite il legale Gian Luigi Tizzoni, ribadisce la propria disponibilità a restituire il r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, legale Poggi: «Soldi Stasi su conto bloccato, risarcimenti non contano»
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