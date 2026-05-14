Garlasco legale della famiglia Poggi | Pronti a restituire risarcimento

Il legale della famiglia Poggi ha dichiarato che sono pronti a restituire l'intero importo ricevuto come risarcimento. Finora, alla famiglia sono stati versati tra i 350 e i 400 mila euro, da cui devono essere detratti i costi legali e altre spese. La cifra totale è stata trasferita nel corso delle ultime settimane, secondo quanto riferito dall’avvocato. La famiglia ha confermato la volontà di restituire l'importo una volta completate tutte le procedure amministrative e legali.

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La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni. E anzi è disposta a “restituire la somma” qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l’omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia, Gian Luigi Tizzoni, dopo che negli ultimi giorni – in particolare con i nuovi risvolti del delitto di Garlasco – il destino dell’ingente risarcimento è stato oggetti di dibattito. “Per loro era prioritario l’accertamento della verità, oggi qualcuno la vuole mettere in discussione”, ha detto l’avvocato. “Nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, Alberto Stasi in aula ma la famiglia Poggi rompe il silenzio Sullo stesso argomento Garlasco, i Poggi «pronti a restituire il risarcimento» se nuovo colpevole: la cifra su un conto bloccatoSe per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco dovesse arrivare un nuovo colpevole, la famiglia Poggi è pronta «a restituire la somma» ricevuta come... Garlasco, famiglia Poggi pronta a restituire soldi del risarcimento in caso di assoluzione di Alberto StasiIn una dichiarazione dell’ultima ora l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, che rappresenta la famiglia Poggi, ha fatto chiarezza sul dettaglio del... Temi più discussi: Delitto di Garlasco, legale: Famiglia Poggi pronta a restituire il risarcimento; Garlasco, legale dei Poggi: Dispiaciuti, sempre massima collaborazione con i pm. Non c’è spazio per revisione Stasi; Garlasco, Tizzoni difende i Poggi: Non è una questione di soldi, da Stasi 350 euro al mese alla famiglia di Chiara; Garlasco, il legale dei Poggi a Open: Se Stasi venisse assolto, la famiglia restituirà il risarcimento. I soldi sono in un conto mai toccato. #Garlasco I Poggi sono pronti a restituire il risarcimento ottenuto da Alberto Stasi per la perdita della figlia Chiara, qualora intervenga una sentenza che cambia la responsabilità. Lo ha dichiarato il legale della famiglia della vittima. x.com Garlasco, il legale della famiglia Poggi: «Se Stasi fosse innocente, i genitori di Chiara pronti a restituire il risarcimento»L'avvocato Gianluigi Tizzoni quantifica una cifra intorno ai 350/400 mila euro, bloccati su un conto dedicato. Alla famiglia non interessano i soldi, «prioritario l'accertamento della verità» ... milano.corriere.it Caso Garlasco, legale Poggi: Soldi Stasi su conto bloccato, risarcimenti non contano(LaPresse) - Per la famiglia di Chiara Poggi i risarcimenti non sono mai stati prioritari perché lo era solo l'accertamento della verità sulla morte ... ilmattino.it