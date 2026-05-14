Delitto di Garlasco l'avvocato dei Poggi | Pronti a restituire risarcimento a Stasi non vivono di quello

L'avvocato che rappresenta la famiglia di Chiara Poggi ha dichiarato che sono pronti a restituire eventuali risarcimenti a Giosuè Stasi, affermando che non vivono di quei soldi. La famiglia Poggi aveva presentato una richiesta di risarcimento dopo la condanna di Stasi per l’omicidio della giovane. La discussione legale si concentra anche sulla possibilità di eventuali risarcimenti e sui rapporti tra le parti coinvolte nel procedimento. La vicenda giudiziaria è in corso da diversi anni e coinvolge numerosi passaggi processuali.

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