Delitto di Garlasco l'avvocato dei Poggi | Pronti a restituire risarcimento a Stasi non vivono di quello
L'avvocato che rappresenta la famiglia di Chiara Poggi ha dichiarato che sono pronti a restituire eventuali risarcimenti a Giosuè Stasi, affermando che non vivono di quei soldi. La famiglia Poggi aveva presentato una richiesta di risarcimento dopo la condanna di Stasi per l’omicidio della giovane. La discussione legale si concentra anche sulla possibilità di eventuali risarcimenti e sui rapporti tra le parti coinvolte nel procedimento. La vicenda giudiziaria è in corso da diversi anni e coinvolge numerosi passaggi processuali.
L'avvocato che assiste la famiglia di Chiara Poggi, Gianluigi Tizzoni, ha sottolineato che i genitori della giovane uccisa a Garlasco sono pronti a restituire i soldi del risarcimento versato da Alberto Stasi qualora una sentenza sottolineasse che l'allora fidanzato di Chiara non è il colpevole del suo omicidio. "Aspetto economico non è una loro preoccupazione in questa storia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo
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