Garlasco il giallo degli appunti nella richiesta di archiviazione di Andrea Sempio

A Garlasco, si indaga su un fascicolo che riguarda Andrea Sempio, coinvolto in un procedimento giudiziario. Durante le analisi, sono state trovate delle correzioni nelle note inserite nella richiesta di archiviazione, che non presentano data né firma. Queste modifiche sembrano essere state inserite nel documento definitivo presentato dai pubblici ministeri. La vicenda si concentra su dettagli relativi ai documenti e alle modalità con cui sono state apportate le modifiche.

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