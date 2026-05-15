Garlasco il giallo degli appunti nella richiesta di archiviazione di Andrea Sempio
A Garlasco, si indaga su un fascicolo che riguarda Andrea Sempio, coinvolto in un procedimento giudiziario. Durante le analisi, sono state trovate delle correzioni nelle note inserite nella richiesta di archiviazione, che non presentano data né firma. Queste modifiche sembrano essere state inserite nel documento definitivo presentato dai pubblici ministeri. La vicenda si concentra su dettagli relativi ai documenti e alle modalità con cui sono state apportate le modifiche.
Una decina di righe scritte a penna in un foglio. È l'appunto trovato a ottobre, nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni a una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi "recepiti" nell'istanza definitiva degli allora pm. Per rintracciare l'autore delle annotazioni gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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