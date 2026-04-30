Il caso di Garlasco torna a essere sotto i riflettori con una nuova ricostruzione della Procura di Pavia. Secondo le indagini, l’accusa sostiene che il sospettato abbia ucciso Chiara Poggi a causa di un rifiuto sessuale e che l’abbia colpita mentre si trovava sulle scale. La ricostruzione fornisce dettagli sul movente e sulla dinamica dell’omicidio, riaccendendo l’attenzione sul procedimento giudiziario.

Il caso del delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con una nuova e dettagliata ricostruzione della Procura di Pavia, che ridisegna movente e dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di un’aggressione maturata dopo un approccio sessuale rifiutato, elemento che viene indicato come possibile origine del delitto. Nella ricostruzione contenuta negli atti, la vittima sarebbe stata colpita con estrema violenza, riportando almeno dodici ferite alla testa. Un quadro definito dalla Procura come compatibile con un’azione reiterata e non immediatamente letale. Al centro dell’indagine figura Andrea Sempio, indicato dagli inquirenti come autore dell’aggressione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, l’accusa a Sempio: uccise Chiara Poggi “per un rifiuto sessuale” e la colpì sulle scale

Garlasco, la nuova perizia: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con Dna di Sempio”

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