La Procura di Milano ha avviato un’indagine riguardante un caso di stalking che avrebbe coinvolto la famiglia di Chiara Poggi e le sue cugine. Le autorità stanno verificando le segnalazioni di comportamenti molesti e minacce rivolte alla famiglia della ragazza, coinvolgendo anche le cugine della vittima. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di accertamenti sulla vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi.

Il sostituto procuratore ha riunito tutti gli esposti in un unico fascicolo contenitore dove contesta anche l’ipotesi di reato di atti persecutori nei confronti di alcuni blogger, youtuber e giornalisti. Circa 70 di questi esposti, ha anticipato Nuzzi, sono stati presentati da Giuseppe Poggi e Rita Preda, genitori di Chiara, e dal fratello Marco Poggi, mentre un centinaio – ha aggiunto il conduttore di Quarto Grado e Dentro la notizia – sarebbero state presentate da Paola e Stefania Cappa con i propri difensori. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi Garlasco: Procura di Milano indaga per stalking subìto dalla famiglia della ragazza

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Garlasco, perizia cambia ora della morte di Chiara Poggi: toglierebbe Stasi dalla scena del crimine

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