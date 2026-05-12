Garlasco gli audio delle intercettazioni di Sempio | Il video ce l’ho dentro la penna L’esclusiva di Repubblica

Sono state divulgate le intercettazioni audio relative a un procedimento giudiziario in cui una donna si riferisce a un video custodito in una penna. In alcune conversazioni, la donna rifiuta di parlare con una persona, dicendo di non volerla sentire, e durante una chiamata, tenta di organizzare un incontro, ma viene interrotta e il telefono viene messo giù. Le registrazioni fanno parte di un'indagine in corso.

«Delle tre chiamate, lei ha detto: “ non ci voglio parlare con te ”. e era tipo. e io gli ho detto “riusciamo a vederti” e lei mi ha messo giù. e ha messo giù il telefono». Inizia così uno dei soliloqui di Andrea Sempio catturato dalle microspie il 14 aprile 2025. Come era già emerso nell’informativa dei carabinieri dopo la chiusura delle indagini a carico del 38enne e come si può ascoltare ora nelle intercettazioni che il giornalista Massimo Pisa ha pubblicato in esclusiva per Repubblica, Sempio parla da solo nella sua Suzuki mentre ascolta un video podcast dal canale Bugalalla sul delitto di Garlasco. Nell’audio, seppure in gran parte poco comprensibile, Sempio sembrerebbe fare riferimento al video intimo girato dalla vittima con l’allora fidanzato Alberto Stasi, oggi al centro dell’attenzione della procura come possibile movente.🔗 Leggi su Open.online

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