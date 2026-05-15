Garlasco giornalista Borrelli CHOC a Porta a Porta | Sempio? Nella sfera sessuale di ciascuno di noi c' è lo stupro - VIDEO
Durante la trasmissione televisiva, una giornalista ha pronunciato una frase che ha suscitato molte reazioni, affermando che nella sfera sessuale di ogni individuo ci sarebbe uno stupro. Le sue dichiarazioni sono state commentate e criticate da diversi spettatori e colleghi, generando un acceso dibattito sui social e sui media. La frase, pronunciata in diretta, ha attirato l’attenzione per il suo contenuto provocatorio, portando a una discussione più ampia sui temi della sessualità e della violenza.
Scoppia la polemica dopo le affermazioni controverse di Concita Borrelli sul caso Garlasco. La biografa, discutendo del profilo psicologico di Sempio a 'Porta a Porta', ha "dedotto" quella che secondo lei è una "cosa realistica": che cioè nelle fantasie erotiche di tutti si nasconderebbe la violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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