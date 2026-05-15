Garlasco giornalista Borrelli CHOC a Porta a Porta | Sempio? Nella sfera sessuale di ciascuno di noi c' è lo stupro - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione televisiva, una giornalista ha pronunciato una frase che ha suscitato molte reazioni, affermando che nella sfera sessuale di ogni individuo ci sarebbe uno stupro. Le sue dichiarazioni sono state commentate e criticate da diversi spettatori e colleghi, generando un acceso dibattito sui social e sui media. La frase, pronunciata in diretta, ha attirato l’attenzione per il suo contenuto provocatorio, portando a una discussione più ampia sui temi della sessualità e della violenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scoppia la polemica dopo le affermazioni controverse di Concita Borrelli sul caso Garlasco. La biografa, discutendo del profilo psicologico di Sempio a 'Porta a Porta', ha "dedotto" quella che secondo lei è una "cosa realistica": che cioè nelle fantasie erotiche di tutti si nasconderebbe la violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco giornalista borrelli choc a porta a porta sempio nella sfera sessuale di ciascuno di noi c 232 lo stupro video
© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, giornalista Borrelli CHOC a Porta a Porta: "Sempio? Nella sfera sessuale di ciascuno di noi c'è lo stupro" - VIDEO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Garlasco, frase choc a Porta a Porta: “Ognuno di noi sogna lo stupro”. Il Pd: “La Rai si scusi”

Video Garlasco, frase choc a Porta a Porta: “Ognuno di noi sogna lo stupro”. Il Pd: “La Rai si scusi”

Sullo stesso argomento

“Sempio? Nei sogni di tutti c’è lo stupro”: la frase choc di Concita Borrelli su Garlasco a Porta a Porta, è polemica sui socialÈ polemica sui social dopo la frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli a Porta a Porta su Rai1 ieri sera, durante un...

"In ognuno di noi c'è lo stupro", bufera sulla frase a Porta a Porta della giornalista Concita Borrelli« Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c'è lo stupro ».

garlasco giornalista borrelli chocGarlasco, la frase choc di Concita Borrelli a Porta a Porta: Ognuno di noi sogna lo stuproNella puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì 14 maggio si parla ancora una volta del caso  Garlasco. Tra gli ospiti c’è la giornalista Concita Borrelli che durante il suo intervento ha detto ... blitzquotidiano.it

garlasco giornalista borrelli chocPorta a Porta, la giornalista Borrelli choc: Nei sogni di tutti c’è lo stuproBufera su Concita Borrelli a Porta a Porta durante il dibattito sul caso Garlasco: la frase sullo stupro nei sogni scatena critiche e chiarimenti ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web