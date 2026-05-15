Garlasco giornalista Borrelli CHOC a Porta a Porta | Sempio? Nella sfera sessuale di ciascuno di noi c' è lo stupro - VIDEO

Durante la trasmissione televisiva, una giornalista ha pronunciato una frase che ha suscitato molte reazioni, affermando che nella sfera sessuale di ogni individuo ci sarebbe uno stupro. Le sue dichiarazioni sono state commentate e criticate da diversi spettatori e colleghi, generando un acceso dibattito sui social e sui media. La frase, pronunciata in diretta, ha attirato l’attenzione per il suo contenuto provocatorio, portando a una discussione più ampia sui temi della sessualità e della violenza.

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