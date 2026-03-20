Garlasco la famiglia di Chiara Poggi contro gli haters | depositate venti querele con screenshot e video
La famiglia di Chiara Poggi ha depositato in Procura a Milano circa venti esposti nelle ultime settimane. Gli atti riguardano accuse di diffamazione e stalking e sono accompagnati da screenshot e video a supporto delle denunce. La decisione di presentare le querele arriva in risposta a commenti e comportamenti ritenuti molesti o diffamatori da parte di alcuni utenti online.
Una ventina gli esposti, per diffamazione e stalking, sono stati depositati, nelle ultime settimane, dalla difesa della famiglia di Chiara Poggi in Procura a Milano. La conferma dell'avvocato Gian Luigi Tizzoni a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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