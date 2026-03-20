Garlasco la famiglia di Chiara Poggi contro gli haters | depositate venti querele con screenshot e video

La famiglia di Chiara Poggi ha depositato in Procura a Milano circa venti esposti nelle ultime settimane. Gli atti riguardano accuse di diffamazione e stalking e sono accompagnati da screenshot e video a supporto delle denunce. La decisione di presentare le querele arriva in risposta a commenti e comportamenti ritenuti molesti o diffamatori da parte di alcuni utenti online.