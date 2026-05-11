Il 25 maggio 2025, la Procura di Pavia annuncia una novità nell'indagine sul caso di Garlasco. In questa fase, un testimone chiave, già ascoltato in passato, risponde alle domande dei pubblici ministeri. Tra i temi affrontati, un nome non associato a precedenti incontri e una richiesta di informazioni su alcuni video da parte di un altro personaggio coinvolto. La procura prosegue le indagini con nuove verifiche e interrogatori.

Il 25 maggio 2025 la Procura di Pavia, impegnata nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, gioca una mossa a sorpresa. Convoca in contemporanea Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, e di Alberto Stasi, l’allora fidanzato condannato a sedici anni. Mentre a Mestre viene ascoltato Marco, il fratello di Chiara. Sempio, grazie a un appiglio procedurale, non si presenta, Stasi (come Marco) forniscono la loro testimonianza. Le risposte di Stasi ai pm E quella di Stasi si riassume così: Chiara, una ragazza dalla vita “molto scandita, routinaria direi, senza imprevisti”, non gli parlò mai di Andrea Sempio, di approcci o delle tre telefonate ricevute tra il 7 e l’8 agosto 2007 quando era da sola a Garlasco e la famiglia in vacanza in Trentino.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, le risposte di Stasi ai pm: «Andrea Sempio? Mai sentito di lui. Marco Poggi mi chiese dei video»

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