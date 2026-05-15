Nel procedimento giudiziario relativo al delitto di Garlasco, si sono sollevate questioni riguardanti gli spostamenti di Andrea Sempio il giorno dell'evento. Sono stati analizzati dettagliatamente i dati delle telefonate e le testimonianze relative a un pranzo consumato in un'area limitrofa. Le verifiche si concentrano sulla ricostruzione delle attività di Sempio durante quella giornata, con particolare attenzione alle comunicazioni telefoniche e alle modalità di spostamento seguite. La questione resta al centro dell'attenzione degli inquirenti.

Il giorno del delitto di Garlasco l’indagato Andrea Sempio sarebbe partito per Vigevano alle 9:58 per acquistare un libro, ma trovando la libreria chiusa avrebbe fatto ritorno a casa, passando prima per casa della nonna per poi, infine, rientrare nella sua abitazione. Secondo gli inquirenti, invece, gli spostamenti sarebbero stati diversi e lo rivelebbero soprattutto le analisi delle celle telefoniche agganciate quella mattina. La versione di Andrea Sempio Le celle telefoniche di Garlasco I dubbi sugli spostamenti a Garlasco Il nodo del pranzo a casa La versione di Andrea Sempio Come noto, Andrea Sempio ha sempre raccontato che la mattina del 13 agosto 2007 si sarebbe recato a Vigevano per acquistare un libro in un libreria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, dubbi sugli spostamenti di Sempio nel giorno del delitto: i misteri della telefonata e del pranzo

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Garlasco, tutti gli spostamenti di Andrea Sempio il giorno del delitto - Ore 14 Sera 11/12/2025

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