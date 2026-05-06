Le intercettazioni tra un uomo e la vittima sono state depositate nel procedimento giudiziario in corso. In una telefonata, l’individuo afferma di aver visto un video riguardante la vittima, mentre in altre conversazioni si sentono frasi come “Non voglio parlarti”. I pubblici ministeri hanno incluso queste registrazioni nel fascicolo d’indagine, insieme a un audio di una chiamata alla persona uccisa.

Le intercettazioni: ‘Non voglio parlarti’ e la chiamata alla vittima, i pm le inseriscono nel quadro accusatorio. Le intercettazioni diventano uno dei punti più sensibili della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Frasi pronunciate da solo, registrate mentre si trovava in auto, che ora entrano nel fascicolo come elementi da valutare nel quadro accusatorio. Secondo quanto riportato dal Tg1 sui propri canali social, Andrea Sempio avrebbe detto: “Ho visto il video di Chiara e Alberto”. Un riferimento diretto ai filmati privati presenti nel computer della famiglia Poggi, già al centro di accertamenti investigativi. Nelle stesse registrazioni emerge anche un altro passaggio ritenuto rilevante dagli inquirenti.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Garlasco, gli audio di Sempio: ‘Ho visto il video di Chiara’, la telefonata prima del delitto

Garlasco, la nuova svolta: Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto

Notizie correlate

Delitto di Garlasco, la rivelazione del Tg1: “Sempio intercettato in auto racconta di aver visto il video di Chiara e Alberto”. E ammette di aver tentato un approccioNotizia clamorosa del Tg1 inerente al delitto di Garlasco: Andrea Sempio in un’intercettazione ambientale nella sua auto avrebbe ammesso di aver...

Delitto di Garlasco, Marco Poggi difende Sempio: “Mai visto con lui video intimi di Chiara”Da una parte il silenzio di Andrea Sempio, dall’altra la difesa dell’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco da parte di Marco...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Garlasco, Roberta Bruzzone sugli audio depositati in procura da Chiara Ingrosso: Regia occulta; Garlasco in Tv, Roberta Bruzzone risponde a Salvo Sottile sul caso degli audio censurati; Garlasco, gli audio al centro di un presunto complotto e l'incontro tra Napoleone e Nanni: gli aggiornamenti a Farwest; Delitto di Garlasco e audio di veleno: la iena De Giuseppe, i 100 colpi di telefono di cucciolo De Rensis, FarWest e la versione Selvaggia di una piccola storia che sembrava grande.

Caso Garlasco, Sempio intercettato: Ho visto i video intimi di ChiaraFra gli elementi il colpo di scena: alcune intercettazioni audio inedite in cui l’indagato per la morte di Chiara Poggi parlando da solo dice di avere visto i video intimi della vittima e di avere ... rainews.it

Garlasco, il fratello di Chiara Poggi ha risposto a tutto: cosa ha detto su DNA, video e gli audio di SempioMarco Poggi non cede davanti al DNA sulle unghie di Chiara, ai video e agli audio di Sempio fatti ascoltare dai pm. Non credo alla sua colpevolezza. blogsicilia.it

Colpo di scena a Garlasco, le intercettazioni che potrebbero cambiare tutto su Sempio - facebook.com facebook

#Garlasco Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, attende che sia depositata tutta la documentazione a suo carico prima di rispondere agli inquirenti. Il fratello della vittima, Marco Poggi, sentito come persona informata sui fatti. L’inviato #GR1 x.com