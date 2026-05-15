Nel caso di Garlasco, le trasmissioni televisive dedicano attenzione al delitto di Chiara Poggi, con particolare focus sull’impronta 33 rinvenuta vicino alle scale della villetta. Durante un dibattito in diretta, il conduttore ha espresso forti critiche riguardo agli errori compiuti nelle indagini. La discussione si è concentrata sulle evidenze fornite dagli inquirenti e sulle decisioni prese nel corso delle indagini, alimentando nuove polemiche tra esperti e commentatori televisivi.

Il delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito televisivo italiano. Nelle ultime ore, le trasmissioni che si sono dedicate al caso di Chiara Poggi hanno acceso nuove polemiche attorno all’impronta 33, la traccia trovata vicino alle scale della villetta di via Pascoli. Tra accuse, dubbi investigativi e dichiarazioni fortissime, il confronto in studio si è trasformato in uno dei momenti tv più discussi della settimana. A infiammare il dibattito ci hanno pensato Paolo Del Debbio e l’avvocato Antonio De Rensis, che hanno lanciato messaggi destinati a far rumore anche fuori dagli studi televisivi. Nel corso della puntata di “Dritto e Rovescio” andata in onda il 14 maggio, Paolo Del Debbio ha affrontato il caso Garlasco con toni durissimi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Garlasco, Del Debbio esplode in Tv: “Troppi errori”

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