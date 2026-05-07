A Garlasco, il conduttore televisivo ha criticato pubblicamente un testimone coinvolto in un procedimento giudiziario, chiedendogli di rispondere immediatamente se era sicuro delle proprie affermazioni. La presa di posizione ha sollevato discussioni sulla scelta di mantenere il silenzio durante un’intervista televisiva e sulle implicazioni legali di tali comportamenti. La vicenda si inserisce in un contesto di scrutinio mediatico e di indagini in corso.

Paolo Del Debbio riporta all’attenzione del pubblico un’intervista ad Andrea Sempio, sollevando dubbi sulle sue risposte. Tra i passaggi chiave, il difficile rapporto con la scrittura dopo l’omicidio di Chiara Poggi e il silenzio di sette secondi alla domanda: “Alberto Stasi è vittima o carnefice?”. Secondo il conduttore di Dritto e rovescio, se si è convinti di una tesi la risposta dovrebbe essere immediata, mentre l’esitazione di Sempio aprirebbe nuovi interrogativi. Stasi vittima o carnefice: la risposta di Sempio “Sono passati 6-7 secondi dalla domanda alla risposta se Stasi fosse una vittima o un carnefice”, dice Paolo Del Debbio nel suo Dritto e rovescio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Paolo Del Debbio e i dubbi su quell'intervista ad Andrea Sempio: "Se sei convinto rispondi subito"

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