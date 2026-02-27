Continueremo a farlo! Del Debbio gelato così dal suo ospite | esplode lo studio

Durante la puntata di ieri di Dritto e rovescio, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è svolto un acceso confronto sullo spaccio di stupefacenti nelle città italiane. Un ospite ha dichiarato con decisione:

Nella puntata di ieri di Dritto e rovescio, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è andato in scena un acceso confronto sul tema dello spaccio di stupefacenti nelle città italiane. La trasmissione, nota per affrontare questioni sociali e politiche spesso controverse, ha ospitato Mimmo, un uomo che ha raccontato ai telespettatori le motivazioni che lo spingono a rifornire le piazze di droga. Il dibattito ha messo in luce il complesso intreccio tra legalità, integrazione e diritti civili. La presenza in studio di cittadini comuni ha reso la discussione ancora più diretta e vivace, dando voce a chi vive quotidianamente nelle periferie urbane e si confronta con fenomeni di illegalità diffusa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

