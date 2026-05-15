Il legale di Alberto Stasi ha commentato la questione riguardante il risarcimento destinato alla famiglia Poggi, coinvolgendo anche le modalità di restituzione della somma. Durante un'udienza, si è parlato della possibilità di non utilizzare un ombrello in caso di sole il giorno successivo, in riferimento a una frase provocatoria del legale di De Rensis. La discussione si è concentrata su aspetti legali e procedure relative alla richiesta di risarcimento e alle modalità di pagamento.

L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, è tornato a discutere del risarcimento dovuto al suo cliente, nel caso venisse confermata la sua innocenza nel delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi al momento hanno ricevuto da Stasi circa la metà di quanto pattuito, ovvero circa 300mila euro sui 700mila totali. Cifra che la famiglia Poggi non ha utilizzato e che dice di essere pronta, nel caso, a restituire. De Rensis fa notare che è una conseguenza diretta, non una decisione che spetta alla famiglia. Risarcimento: Poggi pronti a restituirlo L’avvocato Tizzoni, legale della famiglia Poggi, a Vita in diretta, dice che qualora fosse acclarata l’innocenza di Alberto Stasi la famiglia è pronta a restituire il risarcimento dei 700mila euro dovuti, 200 dei quali sono custoditi e mai utilizzati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, De Rensis provoca i Poggi sul risarcimento di Stasi: "E se c'è il sole domani non uso l'ombrello"

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Garlasco, perché i Poggi dicono che Stasi è colpevole e Sempio innocente - Vita in diretta 7/05/2026

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