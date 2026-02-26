Garlasco legale di Alberto Stasi De Rensis | Presenti più persone in casa di Chiara Poggi la mattina dell' omicidio - VIDEO

Un nuovo elemento emerge nel caso di Garlasco: secondo quanto si apprende, più persone erano presenti nell’abitazione di Chiara Poggi durante la mattina dell’omicidio. L’avvocato di uno degli imputati ha commentato questa circostanza, portando alla luce dettagli che potrebbero influenzare le indagini. La questione resta al centro dell’attenzione, con le autorità che continuano a raccogliere prove e testimonianze.