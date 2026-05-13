A Garlasco, è stato diffuso un messaggio da parte di un avvocato agli altri legali coinvolti nel caso. Nella comunicazione, l’avvocato afferma che De Rensis non avrebbe mai preso in considerazione la possibilità di difendere qualcuno associato all’impronta 33. La frase è stata trasmessa dagli avvocati di Sempio, coinvolti nelle pratiche legali del procedimento. La vicenda riguarda le attività legate a un procedimento giudiziario in corso.

Il messaggio di De Rensis agli avvocati di Andrea Sempio L'impronta 33 secondo il comandante Mattei La traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio da 8 esperti L'attacco contro l'ex carabiniere Silvio Sapone Il messaggio di De Rensis agli avvocati di Andrea Sempio Nel corso della puntata di È sempre Cartabianca andata in onda martedì 12 maggio Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi, è intervenuto per fare il punto sulle indagini a carico di Andrea Sempio appena concluse. In primo luogo, alla luce delle novità emerse sul delitto di Garlasco, De Rensis parla delle intercettazioni: “Non sono uno psichiatra”, precisa il legale, che aggiunge: “Il fatto che una persona parli non è sempre sintomatico di qualcosa”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, il messaggio di De Rensis agli avvocati di Sempio: "Non vorrei difendere qualcuno dall'impronta 33"

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