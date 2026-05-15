Garlasco cosa sappiamo sul misterioso appunto su Sempio innescato dall' esposto della madre di Stasi

A Garlasco, si sta approfondendo un caso che riguarda un appunto su Sempio, il quale è stato portato alla luce dall'esposto presentato dalla madre di Stasi. La Procura di Brescia sta indagando su una presunta corruzione collegata alla vicenda. Sono stati ascoltati diversi testimoni e sono stati analizzati documenti relativi all'episodio. Finora, non sono stati resi noti ulteriori dettagli pubblicamente, né sono state formulate accuse ufficiali. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

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