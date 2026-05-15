Garlasco cosa sappiamo sul misterioso appunto su Sempio innescato dall' esposto della madre di Stasi
A Garlasco, si sta approfondendo un caso che riguarda un appunto su Sempio, il quale è stato portato alla luce dall'esposto presentato dalla madre di Stasi. La Procura di Brescia sta indagando su una presunta corruzione collegata alla vicenda. Sono stati ascoltati diversi testimoni e sono stati analizzati documenti relativi all'episodio. Finora, non sono stati resi noti ulteriori dettagli pubblicamente, né sono state formulate accuse ufficiali. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.
Un giallo tra i tanti gialli su Garlasco. Nel contesto dell’inchiesta parallela al delitto, ovvero quella relativa all’ipotesi di corruzione contestata all’ex procuratore Mario Venditti e Giuseppe Sempio, spunta un appunto misterioso rinvenuto a ottobre 2025 presso gli uffici dei carabinieri di Pavia. Si tratta di una bozza scritta a mano della richiesta di archiviazione del 2017, arrivata al termine della prima indagine a carico dell’attuale indagato, con correzioni poi confluite nell’atto ufficiale. Gli inquirenti hanno trasmesso questo documento alla Procura di Brescia titolare, appunto, dell’inchiesta sulla corruzione. L'appunto... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Garlasco, cosa ha fatto Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007 - Ore 14 Sera 24/04/2026
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