Dopo quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il procedimento giudiziario legato al caso Garlasco sta attraversando un momento di grande attenzione. La procura ha annunciato l’intenzione di chiedere il rinvio a giudizio, mentre un imputato è in attesa di revisione. La vicenda, che ha coinvolto numerosi processi e numerosi pareri, continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e delle cronache giudiziarie.

A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco vive la sua più clamorosa svolta giudiziaria. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, oggi unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto del 13 agosto 2007, mentre sul fronte parallelo prende forma l’ipotesi di una revisione della condanna definitiva di Alberto Stasi, detenuto dal 2015. Negli ultimi giorni sono emersi nuovi atti, intercettazioni, consulenze tecniche e testimonianze che stanno ridefinendo completamente il quadro investigativo. Andrea Sempio, unico indagato (per ora) nella nuova inchiesta. Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Marco Poggi, è stato formalmente raggiunto dall’avviso di conclusione delle indagini il 7 maggio 2026.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sempio verso il rinvio a giudizio, Stasi verso la revisione: cosa sappiamo ad oggi sul caso Garlasco

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