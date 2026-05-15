Garlasco Chiara Poggi incinta del fratello | l' infamità e la furia dei Poggi si va in tribunale
A Garlasco, la famiglia Poggi ha deciso di agire legalmente contro diversi soggetti che, sui social e sui mezzi di informazione, hanno diffuso notizie non verificate e accuse infamanti. Attraverso il loro avvocato, hanno annunciato una serie di querele contro chi ha pubblicato falsità riguardanti la vittima e la sua famiglia, in particolare accuse che sono state giudicate diffamatorie e offensive. La vicenda ha suscitato reazioni di sdegno e ha portato le parti coinvolte in tribunale.
Ora la famiglia Poggi passa all'attacco. Attraverso il loro legale, Gian Luigi Tizzoni, annunciano una pioggia di querele contro tutti quei “leoni da tastiera” che in questi giorni rilanciano in continuazione alcune fake-news pruriginose ed inquietanti. Secondo questa task force di blogger, youtuber, giornalisti, editori e singoli commentatori, infatti, la riluttanza di Rita Preda, Giuseppe Poggi e Marco Poggi nei confronti della revisione della condanna di Alberto Stasi sarebbe dovuta all’obbligo di dover restituire gli indennizzi già versati dall’ex-fidanzato della povera Chiara, ad oggi unico condannato in via definitiva per l’omicidio. Spiega Tizzoni: “Affermare o insinuare che l’aspetto economico sia anche solo un remoto pensiero della famiglia Poggi è svilente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Garlasco Delitto di Chiara Poggi Indagini e Alibi
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