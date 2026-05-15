Garlasco Chiara Poggi incinta del fratello | l' infamità e la furia dei Poggi si va in tribunale

A Garlasco, la famiglia Poggi ha deciso di agire legalmente contro diversi soggetti che, sui social e sui mezzi di informazione, hanno diffuso notizie non verificate e accuse infamanti. Attraverso il loro avvocato, hanno annunciato una serie di querele contro chi ha pubblicato falsità riguardanti la vittima e la sua famiglia, in particolare accuse che sono state giudicate diffamatorie e offensive. La vicenda ha suscitato reazioni di sdegno e ha portato le parti coinvolte in tribunale.

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