Marco Poggi sapeva tutto Garlasco la scoperta sul fratello di Chiara Poggi a Mattino Cinque

Negli ultimi giorni, il caso di Garlasco è tornato a essere al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, dopo anni di relativa tranquillità. La notizia riguarda una scoperta sulla figura del fratello di Chiara Poggi, fatta durante una puntata di Mattino Cinque. La vicenda ha riacceso discussioni e portato nuovamente alla ribalta dettagli che erano rimasti nascosti o poco noti fino a ora.

Per anni il caso di Garlasco è sembrato aver raggiunto un punto fermo, ma nelle ultime settimane tutto è tornato improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Nuovi interrogatori, vecchi dettagli riesaminati e testimonianze finite di nuovo sotto la lente degli investigatori stanno alimentando un clima di forte tensione attorno all’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia nell’agosto del 2007. >> Garlasco, notizie pesanti sul fratello di Chiara: si è appena saputo Nella giornata di oggi uno dei nomi più attesi era quello di Marco Poggi, fratello della vittima, convocato nuovamente in procura nell’ambito degli approfondimenti che la magistratura sta portando avanti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

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Temi più discussi: Marco Poggi, che fine ha fatto il fratello di Chiara? La vita lontano dai riflettori e l'amicizia con Sempio; Garlasco, perché i pm sentono Marco Poggi e le Cappa: Sempio, i video di Chiara, la password; Garlasco, il giallo è chiuso in un PC: spuntano i video segreti; Garlasco, Marco Poggi perché è stato convocato dai pm: i video intimi, i rapporti tra Chiara e il suo amico Sempio, cosa potrebbe raccontare.

Garlasco, cosa sapeva Marco Poggi dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi: Avevo letto i loro messaggiNel 2007 Marco Poggi disse di essere a conoscenza di un video intimo della sorella Chiara e Alberto Stasi: il suo racconto ai carabinieri ... virgilio.it

Delitto Garlasco, testimonianza Marco Poggi finita dopo due ore. Sempio ancora dai pm LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, testimonianza Marco Poggi finita dopo due ore. Sempio ancora dai pm LIVE ... tg24.sky.it

Video hot e svolta sul movente. Il giorno di Marco #Poggi dai pm Al fratello di Chiara verrà chiesto dell’ossessione di #Sempio per lei. Andrea non risponderà ai magistrati. I legali chiedono una consulenza personologica #Garlasco @ilgiornale PS. Io vi aspett x.com

Garlasco, per Marco Poggi terminata l'audizione dopo due ore: Sempio è ancora dai pm (ed evita i giornalisti) - facebook.com facebook