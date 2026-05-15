Gargano | nuova mobilitazione sul Lago di Varano volontari Plastic Free e operatori turistici in azione

Sul Lago di Varano si è svolta una nuova iniziativa di pulizia che ha coinvolto volontari di Plastic Free e operatori del settore turistico. Durante la giornata, sono state rimosse grandi quantità di rifiuti dall'area lacustre, con squadre che si sono concentrate su diverse zone del lago. L'intervento si è svolto in assenza di incidenti o problemi di sicurezza, con l'obiettivo di mantenere l'ambiente naturale e promuovere pratiche sostenibili tra i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo la tonnellata di rifiuti rimossa nella primavera dello scorso anno, domenica 17 maggio torna sul Lago di Varano una nuova giornata di pulizia ambientale promossa da Plastic Free Onlus insieme alle realtà del territorio. L’appuntamento è fissato alle ore 9 presso il Panis Beach di Foce Varano, nel Comune di Ischitella, in provincia di Foggia, per la seconda grande mobilitazione dedicata alla tutela di quest’area naturale.L’iniziativa è organizzata da Plastic Free Onlus, associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, in collaborazione con l’Associazione Operatori Turistici Lago di Varano, con il coinvolgimento della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, del Parco Nazionale del Gargano e delle Isole Tremiti, con il patrocinio del Comune di Ischitella. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Gargano: nuova mobilitazione sul Lago di Varano, volontari Plastic Free e operatori turistici in azione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Volontari Plastic Free e operatori turistici in azione sul Gargano: nuova mobilitazione sul Lago di VaranoDopo la tonnellata di rifiuti rimossa nella primavera dello scorso anno, domenica 17 maggio torna sul Lago di Varano una nuova giornata di pulizia... Plastic Free: volontari al lavoro sul lungomare di CatonaProssimo appuntamento di clean up della spiaggia targato Plastic Free in programma sabato 28 marzo alle ore 10 sul lungomare di Catona, con ritrovo... Gargano: nuova mobilitazione sul Lago di Varano, volontari Plastic Free e operatori turistici in azioneDopo la tonnellata di rifiuti rimossa nella primavera dello scorso anno, il 17 maggio torna sul Lago di Varano una nuova giornata di pulizia ambientale promossa da Plastic Free Onlus insieme alle real ... ilikepuglia.it