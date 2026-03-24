Plastic Free | volontari al lavoro sul lungomare di Catona

Prossimo appuntamento di clean up della spiaggia targato Plastic Free in programma sabato 28 marzo alle ore 10 sul lungomare di Catona, con ritrovo presso la piazzetta Tre Fontane. L’iniziativa, si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione per contrastare l’inquinamento da plastica e promuovere comportamenti sostenibili, coinvolgendo attivamente cittadini e realtà del territorio. Per questa data torna la collaborazione con Seconda Chance, realtà impegnata nel reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute o ex detenute, offrendo loro nuove opportunità attraverso progetti concreti di inclusione. A Catona saranno presenti gli istituti penitenziari di Locri, Vibo Valentia e Reggio Calabria, rafforzando il valore sociale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Plastic Free, i volontari ripartono con la pulizia di spiagge e giardini: calendario iniziativeTanti appuntamenti già fissati fino a giugno, i prossimi sono a Multedo, Sturla e Cornigliano.

Tutto quello che riguarda Plastic Free

Temi più discussi: Caltanissetta premiata come Comune Plasticfree: due tartarughe d’oro per l’impegno concreto a tutela dell’ambiente; I volontari Plastic Free tornano per 'curare' il Grande Fiume a Porporana; Comuni Plastic Free: premiati Sant’Orsola Terme, Vallelaghi e Rovereto. A Roma la cerimonia nazionale; Clean up Plastic Free ad Ancona: il 28 marzo volontari in azione in corso Carlo Alberto.

Varese, detenuti e volontari uniti per giornata nazionale Plastic Free contro l’inquinamentoL’iniziativa coinvolge detenuti provenienti da 22 istituti penitenziari e dieci affidati in prova. A Varese l’evento permetterà la partecipazione attiva di persone detenute, volontari e associazioni l ... laprovinciadivarese.it

Ambiente e inclusione: detenuti di 22 carceri italiane in azione con Plastic Free per ripulire il territorioIl 28 marzo detenuti e volontari Plastic Free si mobiliteranno in oltre dieci località italiane per interventi di pulizia ambientale. lavocedivenezia.it

Il prossimo sabato 28 marzo volontari Plastic Free e detenuti insieme per ripulire l’Italia. Un’iniziativa che unisce tutela ambientale e reinserimento sociale - facebook.com facebook

Detenuti in campo con Plastic Free e Seconda Chance per ripulire l'Italia. Saranno coinvolti volontari e detenuti in permesso premio in oltre dieci località #ANSA x.com