Garbo sicuro | Senza Champions il Milan fa piazza pulita di tutti

Daniele Garbo ha commentato la situazione del Milan, sottolineando che senza la partecipazione alla Champions League la squadra rischia di perdere molti giocatori e di dover affrontare un mercato più difficile. Ha evidenziato che la squadra potrebbe fare piazza pulita di alcuni elementi, puntando a rinnovamenti per cercare di tornare in alto. Le sue parole sono arrivate in un momento di incertezza per il club, che sta valutando le sue prossime mosse in vista della prossima stagione.

Si prospettano delle settimane decisive per quello che sarà il futuro del Milan. La stagione dei rossoneri di Massimiliano Allegri è iniziata nel migliore dei modi, con aspettative davvero alte ma, nel corso dei mesi, le cose si sono complicate, e non di poco. Dopo numerosi passi falsi, conditi da prestazioni molto deludenti, la qualificazione in Champions League, che fino a pochi mesi fa sembrava certa, è a forte rischio. In concomitanza con tutto ciò, il club rossonero deve anche risolvere delle questioni interne molto importanti. La situazione legata alla dirigenza non è delle più rosee e, in vista della prossima stagione, andranno fatte delle scelte molto importanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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