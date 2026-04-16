Milan la fiducia di Scaroni | Sicuro che andremo in Champions League unico obiettivo dichiarato da tutti

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha espresso grande fiducia riguardo al finale di stagione della squadra, affermando che tutti i membri del club condividono l’obiettivo di qualificarsi in Champions League. Ha sottolineato che la squadra crede di poter raggiungere questa meta, senza indicare altre possibilità. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute dell’andamento del campionato e delle prospettive future del club.

Mancano solo sei partite in Serie A e il Milan non è ancora sicuro di un posto nella prossima edizione della Champions League. Fino a qualche settimana fa, sembrava che l'arrivo dei rossoneri tra le prime quattro fosse ormai una cosa sicura. Ma così non si è rivelato. Ora il Diavolo è stato risucchiato nella corsa Champions e si ritrova a soli 5 punti di vantaggio sul Como quinto in classifica. Servirà cambiare il ritmo nelle ultime gare della stagione per centrare l'obiettivo stagionale dichiarato da tutti a inizio stagione. Nella dirigenza rossonera la fiducia però non manca. Il Presidente del Milan Paolo Scaroni, durante l'evento odierno 'Il Foglio a San Siro', si è detto sicuro che i rossoneri conseguiranno l'obiettivo fondamentale posto all'inizio della stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la fiducia di Scaroni: “Sicuro che andremo in Champions League, unico obiettivo dichiarato da tutti” Real Madrid-Juventus 1-0: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Leggi anche: Milan, Scaroni: “La Champions è l’unico obiettivo dichiarato da tutti. Sullo stadio …” Napoli, Conte dopo il Milan: “Vittoria che dà fiducia. La Champions rimane il nostro obiettivo”Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nel weekend decisivo l’Inter ritrova fiducia e Lautaro, la Roma va in tilt BordoCam; La crisi energetica del Milan: cercasi senso del pericolo; Risultati e news della UEFA Champions League; Conte: Vittoria che ci dà fiducia, passo importante per la Champions. Il Milan rischia la qualificazione alla Champions dopo le sconfitte con Napoli e UdineseLa corsa del Milan verso la Champions League si complica dopo le recenti sconfitte, ma Allegri invita alla calma e alla concentrazione per affrontare le prossime sfide decisive. Dopo la dolorosa sconf ... notiziemilan.it Il Milan rischia di perdere il posto in Champions dopo la sconfitta con l’UdineseIl momento critico del Milan di Allegri: tra difficoltà in campo e rischi per la qualificazione in Champions League. Un mese fa il Milan sembrava lanciato verso una stagione di successi. La vittoria n ... notiziemilan.it È tutto vero. Dopo la semifinale di Champions League ottenuta battendo il Real Madrid mercoledì sera, un politico si è presentato nel parlamento di Bruxelles, in Belgio, con una sciarpa del Bayern Monaco. Il tutto è successo fra sorrisi, emozione e qualche fot x.com In finale di Champions League ci sarà un calciatore italiano: il motivo facebook