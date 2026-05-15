Al Piccolo Teatro di Prova è in scena “Game Lover”, una commedia teatrale che si presenta come una raccolta di episodi legati alle vicende di coppia. Lo spettacolo mette in scena situazioni e dialoghi che affrontano le sfide quotidiane e le dinamiche relazionali tra i partner. La rappresentazione si compone di scene separate ma collegate tra loro, creando un quadro complessivo delle diverse sfumature delle relazioni sentimentali. È prevista una serie di repliche nel corso delle prossime settimane.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Game Lover, una commedia brillante a episodi incentrata sulle dinamiche e le evoluzioni della vita di coppia.. Dove e Quando: Al Piccolo Teatro di Prova (Via del Campo 16C, Roma), domenica 24 maggio alle ore 18:00.. Perché: Per esplorare con ironia, intelligenza e un pizzico di amara verità il conflitto più antico e universale: quello tra un uomo e una donna, tra paure, entusiasmi e incomprensioni.. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere una nuova, esilarante indagine sui sentimenti umani e sulle loro inevitabili contraddizioni. Domenica 24 maggio, alle ore 18:00, le accoglienti mura del Piccolo Teatro di Prova diventeranno la cornice ideale per Game Lover, uno spettacolo che promette di trasformare la complessa vita a due in un irresistibile gioco teatrale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - “Game Lover”: la commedia teatrale al Piccolo Teatro di Prova

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