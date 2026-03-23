Cosa: Lo spettacolo teatrale Mazza. Amore e Fantasia, scritto e interpretato da Salvatore Mazza.. Dove e Quando: Al Piccolo Teatro di Prova dal 27 al 29 marzo 2026.. Perché: Un viaggio ironico e sentimentale che esplora con garbo e comicità il mestiere dell’attore tra Napoli e Roma.. Il teatro come specchio della vita, come rifugio dei sogni e, soprattutto, come lente d’ingrandimento sulle piccole e grandi contraddizioni del quotidiano. Dal 27 al 29 marzo 2026, il palcoscenico del Piccolo Teatro di Prova accoglie Mazza. Amore e Fantasia, un’opera che vede protagonista l’attore partenopeo Salvatore Mazza. Non si tratta di una semplice messa... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mazza… Amore e Fantasia: la magia del teatro al Piccolo di Prova

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