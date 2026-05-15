Galiano a lezione dai miti greci | Sbagliando capiamo chi siamo

Da ilrestodelcarlino.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un insegnante ha scelto di utilizzare i miti greci come strumento didattico, affermando che attraverso gli errori si può scoprire chi si è realmente. La lezione si è concentrata sul valore delle storie antiche per comprendere meglio le emozioni e le difficoltà degli adolescenti. La discussione ha evidenziato come queste narrazioni siano utili per analizzare temi legati alla crescita e all’identità, offrendo un collegamento tra passato e presente. La scelta pedagogica mira a rendere più accessibili concetti complessi agli studenti.

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Il mito antico come finestra sul passato in grado di spiegare il presente. Come metafora per parlare di emozioni e problemi adolescenziali. È il tema di Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci, la nuova lezione-spettacolo dello scrittore e insegnante Enrico Galiano, stasera al Celebrazioni. Galiano, dopo più di tremila anni, cosa dicono i miti riguardo al mondo contemporaneo? "Due estati fa, un ragazzo mi confessò di aver perso la voglia di andare a scuola. Mi chiese come ritrovare la motivazione, individuare la propria strada e superare paure e imperfezioni. Rimasi spiazzato, ma poi mi accorsi che le risposte erano già contenute nei miti greci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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