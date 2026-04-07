Boitani e i 5 elementi | tra miti greci e memorie private

Piero Boitani ha pubblicato un nuovo poema intitolato *The five elements*, composto da 135 pagine e distribuito da Mondadori al prezzo di 20 euro. Nel suo lavoro, l’autore affronta il rapporto tra cosmologia, memoria e storia, attingendo a riferimenti ai miti greci e alle memorie personali. Il volume si propone di indagare queste tematiche attraverso una narrazione poetica che combina elementi mitologici e riflessioni intime.

Piero Boitani esplora il legame tra cosmologia, memoria e storia nel suo nuovo poema intitolato The five elements, un volume di 135 pagine pubblicato da Mondadori al costo di 20 euro. L’opera, che vede la traduzione italiana a cura della poetessa Rosita Copioli, nasce dalla scelta deliberata dell’autore di scrivere in lingua inglese. Questo gesto rappresenta un tributo consapevole a una delle più influenti correnti letterarie del mondo occidentale. Il testo si apre con un contributo di Stephen Greenblatt, che ha firmato l’introduzione focalizzandosi proprio sul concetto di viaggio, elemento cardine dell’intera riflessione di Boitani. L’architettura degli elementi tra filosofia e lirica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boitani e i 5 elementi: tra miti greci e memorie private Miti greci e videogiochi: un legame duraturo tra archetipi narrativi, sfida al potere e design interattivo.La mitologia greca continua a esercitare un fascino potente sull'industria dei videogiochi, offrendo un serbatoio inesauribile di storie, archetipi e... Tra miti greci, eroi e sport: Venezia celebra le Olimpiadi con il Carnevale 2026 | VIDEODal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, il Carnevale di Venezia celebra l’anno delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 con... Boitani (in inglese) racconta la storia in chiave mitologicaL’inglese di Boitani è classico, non ha le asprezze sassoni di un Blake o di un Whitman. Piuttosto ha la grazia fluente dei romantici, Shelley ad esempio, e sempre un orecchio teso ad ascoltare Shakes ... msn.com The five elements-I cinque elementi. Ediz. bilingueNutrito di poesia anglosassone al punto da comporre in inglese il suo originalissimo \poemetto presocratico\, Piero Boitani ne ha affidato la resa italiana alla raffinata voce poetica di Rosita ... illibraio.it