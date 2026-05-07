Negli ultimi tempi, si parla di come i miti greci siano ancora utili per affrontare temi come le relazioni con gli adolescenti e il mondo della scuola. Dai racconti di Ciparisso alle battaglie tra Dei e Titani, passando per l’Odissea e le imprese di Anteo, questi miti vengono spesso citati come strumenti per comprendere emozioni e dinamiche di crescita. La loro presenza si manifesta anche in contesti educativi e nelle discussioni sui rapporti interpersonali.

Usare il mito per parlare alle nostre emozioni, dei rapporti con gli adolescenti, della scuola. Da Ciparisso allo scontro tra Dei e Titani, passando per l’Odissea e Anteo. È tutto questo " Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci ", il nuovo spettacolo dello scrittore e insegnante Enrico Galiano che arriva al Teatro Puccini domani sera alle 21. Uno spettacolo di "eduvulgazione", lo chiama Galiano dove "c’è la divulgazione epica", ma i miti vengono usati "per parlare del rapporto che si crea con i ragazzi durante la fase più delicata della loro vita, che è l’adolescenza". Com’è nato "Sei un mito!"? "Un paio d’anni fa, dopo una presentazione, un ragazzo mi ha chiesto: ’Come capisco cosa voglio della mia vita? Come posso superare le mie paure? Mi sento che non valgo niente’.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I miti greci riscoperti: "Ci aiutano ancora"

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