Gaia Anselmi candidata sindaca a Cene | Nuove idee energie ed entusiasmo

Da bergamonews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cene si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. Due le liste che si contendono la guida del paese: una si chiama “Direzione Cene”, con Gaia Anselmi candidata sindaca, e l’altra “Noi per Cene”, con Roberto Radici candidato sindaco. Entrambe le liste hanno presentato i loro programmi e i candidati in vista del voto, che determinerà chi amministrerà il paese nei prossimi anni.

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Alle comunali del 24 e 25 maggio sono in corsa da una parte la lista “Direzione Cene”, che punta sulla candidata sindaca Gaia Anselmi e dall’altra la lista “Noi per Cene”, con candidato sindaco Roberto Radici Sono due le liste in campo alle elezioni amministrative a Cene. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono in corsa da una parte la lista “Direzione Cene”, che punta sulla candidata sindaca Gaia Anselmi e dall’altra la lista “Noi per Cene”, con candidato sindaco Roberto Radici. Coordinate 45°46'46"N 9°49'33"E Altitudine 368 m s.l.m. Superficie 8,6 km² Abitanti 4 040 (31-1-2026) Densità 469,77 ab.km² Facendo parte della precedente lista, sono sempre stata vicina al gruppo dell’amministrazione uscente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Cene: Gaia Anselmi in corsa con la Lega

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