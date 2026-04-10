Elezioni | la candidata sindaca Scarafilo presenta le sue idee per un bene comune

Da brindisireport.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ceglie Messapica, la candidata sindaca ha illustrato le motivazioni della sua candidatura e le proposte rivolte a migliorare il territorio. Durante un incontro pubblico, ha condiviso i piani per collaborare con i partiti e i rappresentanti della società civile, puntando a una gestione più efficace e partecipata della città. L’obiettivo è coinvolgere diversi attori locali per realizzare interventi concreti nel prossimo mandato amministrativo.

CEGLIE MESSAPICA - Le ragioni della candidatura a sindaca e le idee per un “bene comune” da realizzare con i partiti e i rappresentanti della società civile di Ceglie Messapica, impegnati insieme per una concreta svolta di qualità.La candidata sindaca del centrosinistra di Ceglie Messapica Agata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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