Elezioni | la candidata sindaca Scarafilo presenta le sue idee per un bene comune

A Ceglie Messapica, la candidata sindaca ha illustrato le motivazioni della sua candidatura e le proposte rivolte a migliorare il territorio. Durante un incontro pubblico, ha condiviso i piani per collaborare con i partiti e i rappresentanti della società civile, puntando a una gestione più efficace e partecipata della città. L’obiettivo è coinvolgere diversi attori locali per realizzare interventi concreti nel prossimo mandato amministrativo.

CEGLIE MESSAPICA - Le ragioni della candidatura a sindaca e le idee per un “bene comune” da realizzare con i partiti e i rappresentanti della società civile di Ceglie Messapica, impegnati insieme per una concreta svolta di qualità.La candidata sindaca del centrosinistra di Ceglie Messapica Agata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Elezioni amministrative: Agata Scarafilo candidata sindaco a Ceglie MessapicaIl nome della giornalista e figura di spicco della cultura cegliese è arrivato con il raccordo del consigliere regionale Tommaso Gioia e degli altri... Leggi anche: FdI prepara il terreno per le comunali e presenta la sua candidata sindaca di Fondi: sarà Annarita Del Sole Temi più discussi: Il campo largo trova la sintesi a San Giovanni Rotondo: Maria Fiore sarà la candidata sindaca; Elezioni comunali a Cascina, il centrodestra unito presenta il candidato: è Donatella Legnaioli; Valenza al voto, il Pd ha scelto il candidato ed è donna: Marilena Griva; Elezioni a Cascina, Donatella Legnaioli candidata sindaca per il centrodestra. Elezioni, è Eliana Bertoldo la candidata sindaca di Vivere GivolettoÈ Eliana Bertoldo la candidata sindaca della lista civica Vivere Givoletto alle prossime elezioni comunali in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio. «Con la candidatura di Eliana Bertoldo - evidenz ... ilrisveglio-online.it Elezioni a Enna, Crisafulli si candida sindaco: Il simbolo del Pd sono ioScende in campo per la corsa a sindaco Wladimiro Crisafulli, che annuncia la propria candidatura a primo cittadino di Enna. newsicilia.it Alle prossime elezioni, chi voterà @Partito_Libdem lo farà anche in forza di questa promessa: ci batteremo affinché i social non siano più la latrina anonima che sono diventati ora. Ma diventino un luogo libero di confronto, dibattito e arricchimento. In poco più x.com Elezioni Marsala, alleanze e nuove candidature a pochi giorni dalle liste #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook