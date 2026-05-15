Gabriel Garko in lacrime | Il giorno che mio padre ha scoperto che ero omosessuale | sono ricordi belli ma tosti

Durante un'intervista trasmessa in televisione, l’attore ha condiviso un momento molto personale, ricordando il giorno in cui suo padre ha scoperto la sua omosessualità. Mentre parlava, si è commosso e ha pianto, descrivendo quei ricordi come belli ma difficili da rivivere. Ha spiegato che, nonostante la sofferenza, quei momenti sono stati importanti per lui. La conversazione si è concentrata sul rapporto con il padre e sulla gestione di un episodio che ha segnato la sua vita.

“Sono ricordi belli, ma tosti”, dice Gabriel Garko riprendendosi, dopo essere scoppiato in lacrime davanti alle telecamere di Ciao Maschio, mentre parla di suo padre e del giorno in cui scoprì che lui, suo figlio, era omosessuale. L’attore aveva solo 17 anni e in famiglia avevano capito già. 🔗 Leggi su Today.it

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