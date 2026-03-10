Gabriel Garko è intervenuto nel programma Verissimo per parlare dei suoi interventi e delle accuse che lo hanno coinvolto negli ultimi anni. L’attore ha espresso il suo disagio riguardo alle continue giustificazioni, dichiarando di essere stanco di dover rispondere alle polemiche. La sua presenza in tv ha rappresentato un momento di confronto diretto con il pubblico e i media.

Gabriel Garko ha scelto il salotto di Verissimo per mettere finalmente un punto a anni di polemiche, voci e indiscrezioni. Ospite di Silvia Toffanin, l’attore ha deciso di aprirsi come mai prima d’ora, rivelando dettagli della sua vita privata che aveva tenuto gelosamente nascosti e facendo chiarezza su quella che è diventata quasi un’ossessione mediatica: il suo aspetto fisico e i presunti ritocchi estetici. Non è stata un’intervista qualunque. Garko si è presentato davanti alle telecamere con la determinazione di chi non vuole più nascondersi, di chi è stanco di giustificarsi per scelte personali o per vicende che lo hanno segnato profondamente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Gabriel Garko rompe il silenzio sui suoi interventi dopo anni di accuse: “Sono stufo di dovermi giustificare”

